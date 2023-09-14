السيناتور ميت رومني يدعو "بايدن وترامب" للتنحي "جانبا" في انتخابات 2024

دعا السيناتور الأمريكي والمرشح الرئاسي السابق ميت رومني، دونالد ترامب وجو بايدن إلى “التنحي جانبا” وإفساح المجال لجيل جديد من السياسيين.

وأدلى بهذه التصريحات أثناء حديثه لوسائل الإعلام حول خططه للتقاعد.

وقال إنه اختار عدم الترشح مرة أخرى لأن الوقت قد حان “لجيل جديد من القادة”.

وعمل رومني، 76 عاما، في السياسة الأمريكية لمدة 20 عاما، بما في ذلك توليه منصب حاكم ولاية ماساتشوستس.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح الجمهوري البارز من أشد المنتقدين لكل من بايدن وترامب، وسيبقى في منصبه حتى نهاية فترة ولايته في مجلس الشيوخ في يناير 2025.

وفي مقطع فيديو أعلن فيه اختياره عدم الترشح مرة أخرى، نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهر الأربعاء، أشار رومني إلى أن العمر لعب دورًا في قراره.

وقال: “في نهاية فترة ولاية أخرى سأكون في منتصف الثمانينات من عمري. بصراحة، حان الوقت لجيل جديد من القادة. رغم أنني لن أترشح لإعادة انتخابي، إلا أنني لن أتقاعد من القتال”.

وقال للصحفيين في وقت لاحق إنه يخطط لحث الشباب على الانضمام إلى الحزب الجمهوري والترشح للمناصب والتصويت، وأن كلا الحزبين “سيستفيدان جيدًا” من خلال القدرة على اختيار مرشحين من الأجيال الشابة.

وردا على سؤال من بي بي سي، قال رومني أيضا إنه سيكون “أمرا عظيما” أن يتنحى كل من الرئيس بايدن وترامب حتى يتمكن الطرفان من اختيار “شخص ما في الجيل القادم”.

ويعد بايدن، 80 عاما، وترامب، 77 عاما، المرشحين الأوفر حظا للسباق الرئاسي لعام 2024 بالنسبة للديمقراطيين والجمهوريين على التوالي.

كما قارن رومني نفسه مع بعض زملائه الجمهوريين، قائلا إنه يمثل جزءا “صغيرا” و”حكيما” من الحزب يركز على الأهداف السياسية.

وقال إن المشرعين الجمهوريين الذين يدعمون ترامب يركزون على “التعادل” وتصفية الحسابات فيما يتعلق بالمظالم المتصورة.

وكان رومني مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في عام 2012، لكنه خسر في النهاية أمام الرئيس باراك أوباما.

وبعد ست سنوات، تم انتخابه كواحد من عضوين في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا. وكان قد أطلق سابقًا محاولة فاشلة ليصبح مرشح الحزب الجمهوري في عام 2008 وشغل منصب حاكم ولاية ماساتشوستس بين عامي 2003 و2007.

وفي عام 2020، صوت لصالح إدانة ترامب خلال أول محاكمة لعزله، ليصبح أول سناتور يصوت على الإطلاق لإدانة عضو في حزبه. وكان الجمهوري الوحيد الذي فعل ذلك.

وفي العام التالي، صوت مرة أخرى لإدانة الرئيس السابق خلال محاكمة عزله الثانية في أعقاب أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ومنذ ذلك الحين أصبح رومني عدوا للرئيس السابق. واحتفل ترامب بهذا الإعلان، وكتب في تدوينة مكتوبة بأحرف كبيرة على موقع Truth Social أن رومني “لم يخدم بامتياز” ووصف تقاعده بأنه “نبأ رائع”.

وفي غياب رومني، فمن شبه المؤكد أن مقعده في مجلس الشيوخ سيذهب إلى واحد من المرشحين العديدين المؤيدين لترامب والذين يُنظر إليهم على أنهم منافسون محتملون.