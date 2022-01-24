قالت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن السيناريو الأكثر احتمالاً بشأن الغزو الروسي الوشيك لأوكرانيا هو أن موسكو ستنفذ وعيدها بـ“هجوم إلكتروني هائل“ على كييف، وستعمل على قطع الطاقة والحرارة وشل الحركة في البلاد، ثم تقضي على القوات الجوية الأوكرانية وقواتها البحرية الضئيلة وستدمر أي مخابئ أسلحة رئيسية وإمداداتها من الطائرات دون طيار.

وأوضحت المجلة أن الهدف وراء هذا السيناريو بسيط؛ وهو إجبار الحكومة الأوكرانية على الجلوس على طاولة المفاوضات على ركبتيها والرضوخ للمطالب الروسية. وقالت: ”لكن الأوكرانيين سيقاومون، وهذه المقاومة القوية يمكن أن تضمن أن تصبح موسكو متورطة في صراع يتحول إلى كارثة بالنسبة لها“.

ودعت المجلة الأمريكية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى التفكير بتمعن في العواقب المحتملة لمغامرة قد تنحرف عن مسارها وقد تهدد إرثه. وأضافت: ”على الرغم من جميع تقييمات بوتين باعتباره العقل المدبر الجيوسياسي، فإنه يمكن أن يكون في حيرة من أمره عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا“.

وأشارت المجلة إلى أن الأوكرانيين سيقاومون أي توغل، صغير أو كبير، بشراسة، وربما تخطئ موسكو في تقديرها إذا اعتقدت أن الغزو سيكون ”نزهة“، وذلك في وقت أكدت فيه أجهزة المخابرات البريطانية مؤخرا أن موسكو تأمل في عزل الحكومة الحالية في كييف واستبدالها بأخرى موالية لروسيا.

وذكرت المجلة في تحليلها أن ”الاقتناع بأن الأوكرانيين سينتهون إذا دخل بوتين مرة أخرى بالدبابات والطائرات (أول مرة كانت في عام 2014) قد يكون أكثر خطأً، حيث تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الأوكرانيين سيقاومون، وتظهر أن أكثر من 50% من الأوكرانيين سيقاتلون أو يشاركون في مقاومة مدنية إذا غزت روسيا مرة أخرى، و9% فقط يخططون لمغادرة البلاد“.