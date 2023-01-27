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السيول تجتاح أكبر مدن نيوزيلندا والغاء حفل موسيقي لإلتون جون

منذ ساعة واحدة
علم نيوزيلندا

علم نيوزيلندا

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تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث سيول على نطاق واسع بأوكلاند، أكبر مدن نيوزيلندا، الجمعة مما أدى إلى تفعيل خدمات الطوارئ ودفع المنظمين إلى إلغاء حفل موسيقي كان مقررا لإلتون جون.

وقالت إدارة الطوارئ في أوكلاند في منشور على تويتر إن الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية والغربية من المدينة تضررت بسيول هائلة ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع سوءا.

ونصحت إدارة الطوارئ السكان في المناطق المعرضة للسيول بالاستعداد لإخلاء منازلهم.

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجال الإطفاء والشرطة وأفراد قوات الدفاع وهم ينقذون العالقين من منازل غمرتها المياه باستخدام الحبال وقوارب الإنقاذ، ولا يوجد تفاصيل عن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم حتى الآن.

كما أغلقت السيول طرقا رئيسية مما تسبب في تكدسات مرورية على الطرق السريعة.

وأُلغي الحفل الموسيقي للبريطاني إلتون جون في المدينة، وكان من المتوقع أن يحضره نحو 40 ألفا.

وقالت هيئة النقل في أوكلاند في بيان على تويتر “نظرا للأحوال الجوية، أُلغي الحفل الليلة، يعمل فريق العمليات لدينا على إعادة توجيه حافلات المناسبات الخاصة للمساعدة في إعادة الناس إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن”.

كما تم تأجيل أو إلغاء الرحلات الجوية إلى أوكلاند بسبب الأحوال الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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