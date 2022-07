السيول تقتحم مخيمات آلاف الحجاج الهندوس في كشمير الهندية

قال مسؤولون في الهند، السبت، إن عمال طوارئ أنقذوا آلاف الحجاج الهندوس بعد أن اجتاحت سيول مخيماتهم المؤقتة خلال زيارة هندوسية سنوية إلى كهف جليدي بجبال الهيمالايا في كشمير التي تسيطر عليها الهند.

ونتيجة هذه السيول قتل ما لا يقل عن 16 شخصا وأصيب العشرات.

وعلقت السلطات الحج لمدة يومين مع استمرار هطول الأمطار في المنطقة. وقامت فرق إنقاذ بتمشيط المسارات الجبلية الزلقة واستخدمت كلاب بوليسية ورادارات لتحديد موقع عشرات المفقودين وسط الطقس العاصف، فيما نقلت مروحيات مدنية وعسكرية الجرحى إلى المستشفيات.

وأضاف المسؤولون أن “أمطارا غزيرة هطلت مساء الجمعة بالقرب من الكهف الجبلي الذي يوقره الهندوس، وتسببت في سيول جرفت معها بعض الصخور، وأطاحت بما يقرب من عشرين مخيما ومطبخين مؤقتين. وكان الآلاف من الناس في الجبال عندما هطلت الأمطار.

ولفت المسؤولون إلى أنه “تم نقل حوالي 15 ألفا من المصلين إلى مواقع أكثر أمانا، وتم تقديم إسعافات أولية لنحو خمسة عشر مصابا في مستشفيات المخيمات التي أقيمت استعدادا للحج، والذي يقوم به مئات الآلاف من الهندوس من جميع أنحاء الهند”.

ويتم ترتيب مجموعات الحجاج على مدى شهر ونصف الشهر لأسباب أمنية ولوجستية.

وبدأ الحج في معبد “أمارناث” بتاريخ 30 يونيو الماضي، وزار عشرات الآلاف من المصلين بالفعل “ضريح الكهف”، حيث يعبد الهندوس “لينغام”، وهو تجسيد لـ”شيفا، إله الدمار والتجديد”، وفقا لأسوشيتد برس.

وهذا العام، يتوقع المسؤولون ما يقرب من مليون زائر بعد توقف استمر عامين بسبب جائحة كورونا.

#WATCH | Indian Army continues rescue operation in cloudburst affected area at the lower Amarnath Cave site

