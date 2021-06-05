الشاباك يحذر من اغتيالات سياسية في إسرائيل

في خطوة غير معتادة تكشف مستوى التوتر السياسي التي تعيشه إسرائيل، حذر رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك نداف أرغمان من حدوث اغتيالات سياسية في بلاده، جراء ازدياد التطرف الخطير في النقاش العنيف والمحرض، خصوصا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعتبر رسالة رئيس الشاباك استثنائية، ولم يسبق له أن أصدر رسالة مشابهة، وتأتي غداة تشديده الحماية على أعضاء كنيست من التحالف المناوئ لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، المسمى “معسكر التغيير”.

كما جاءت الرسالة يوم السبت العبري، الذي عادة ما تلتزم به الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ولا تصدر بيانات فيه إلا في حال الطوارئ، حسب موقع “عرب 48”.

وتابع رئيس الشاباك أن “هذا النقاش قد يفسر في أوساط مجموعة معينة أو عند أشخاص، على أنه يتيح نشاطات عنيفة وغير قانونية من المحتمل أن تصل حتى الإضرار بالأرواح”.

وأضاف: “إلى جانب المسؤوليات المفروضة على الشاباك، بالإضافة إلى أجهزة إنفاذ القانون الأخرى، تفرض مسؤولية ثقيلة في هذه الأيام على منتخبي الجمهور من كل الطيف السياسي، وكتاب الرأي ورجال الدين والمعلمين وكل مواطني إسرائيل.. مسؤولية تهدئة النفوس وكبح النقاش على عاتقنا جميعا”.

وعلق بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس قائمة “كاحول لافان” على بيان أرغمان بالقول: “يبدو أننا لم نستخلص العبر اللازمة من أحداث الماضي.. من يحاول سلب شرعية مسارات ديمقراطية أساسية يتحمل أيضا المسؤولية”.

جدير بالذكر أن رئيس قائمة “ييش عتيد” يائير لبيد، تمكن من تشكيل حكومة يتناوب على رئاستها مع رئيس قائمة “يمينا” نفتالي بينيت، على أن تخضع لتصويت نيل الثقة الأسبوع بعد المقبل.