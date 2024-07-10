الشارقة تبدأ بيع سندات بقيمة 500 مليون يورو

أظهرت وثيقة مصرفية اليوم الاربعاء 10 يوليو/تموز 2024،أن حكومة إمارة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة بدأت بيع سندات مستدامة بقيمة 500 مليون يورو (541 مليون دولار).

وأظهرت الوثيقة التي أصدرها أحد البنوك المشاركة في ترتيب الإصدار أن ثالث أكبر إمارة من حيث عدد السكان في الإمارات حددت السعر الاسترشادي للسندات لأجل 6.5 سنة عند حوالي 220 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأضافت الوثيقة أن إمارة الشارقة اختارت بنوك كريدي أجريكول والبنك التجاري الدولي وإتش.إس.بي.سي وآي.إم.آي إنتيسا سان باولو وجي.بي مورجان منسقين عالميين مشتركين للطرح.

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