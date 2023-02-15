أظهرت وثيقة اليوم الأربعاء أن حكومة إمارة الشارقة تتجه لجمع مليار دولار من بيع أول سندات مستدامة لأجل تسع سنوات مقومة بالدولار.

وقال جاستن ألكسندر، مدير خليج إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية والمحلل المتخصص في منطقة الخليج في جلوبال سورس بارتنرز “هذا هو أول سند سيادي مستدام في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعني أن الإيرادات ستستخدم لأغراض بيئية أو اجتماعية. وهذا أوسع من ‘السندات الخضراء‘ التي تدرس عدة دول خليجية من بينها قطر والبحرين والسعودية إصدارها”.

ويوجد طلب متزايد من المستثمرين على الصعيد العالمي على التمويل المرتبط بالعوامل البيئية والاجتماعية وكذلك الحوكمة، وتسعى جهات الإصدار في الخليج بشكل متزايد للاستفادة من الإقبال على هذه الديون.

وأظهرت وثيقة، اطلعت عليها رويترز، تسعير سندات الشارقة عند 280 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وأظهرت وثيقة منفصلة في وقت سابق أن السعر الاسترشادي المبدئي كان عند نحو 310 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية المستحقة في فبراير شباط 2033.

وتم تكليف إتش.إس.بي.سي ليكون المنسق الدولي، فيما يتولى بنك أبوظبي التجاري وسيتي وبنك الخليج الدولي وآي.إم.آي-إنتيسا سان باولو وإنفست بنك وإس.إم.بي.سي نيكو دور المديرين المشتركين ومديري الدفاتر.

وأشار ألكسندر في مذكرة بحثية الأسبوع الماضي أن الشارقة تحتاج تمويلا بقيمة 4.7 مليار دولار هذا العام لسد عجز في الميزانية قدره 2.3 مليار دولار وقروض مصرفية تستحق السداد بقيمة 2.4 مليار دولار.