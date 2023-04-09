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كندا.. اتهام رجل هاجم مصلّيا في مسجد بارتكاب جريمة كراهية

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 9 - أبريل - 2023 9:27 مساءً
علم كندا

علم كندا

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قالت الشرطة الكندية، الأحد، إنها ألقت القبض على رجل ووجهت له اتهاما بارتكاب ما وصفته بأنه “حادث بدافع الكراهية” في مسجد بإقليم أونتاريو يوم الخميس بعد أن توجه صوب أحد المصلين وهدده ووجه له إساءات دينية.

وقالت شرطة منطقة يورك في بيان إن الحادث وقع في بلدة ماركام بينما أُلقي القبض على المشتبه به شاران كاروناكاران البالغ من العمر 28 عاما في تورونتو.

ونددت وزيرة التجارة الكندية ماري نغ بالواقعة ووصفتها بأنها جريمة كراهية، قائلة إنه لا مكان لها في المجتمع الكندي.

وأضافت الوزيرة، وهي عضو في البرلمان عن المنطقة، “هذا العنف والرهاب من الإسلام ليس لهما مكان في مجتمعاتنا”.

وقالت جمعية ماركام الإسلامية إن شخصا جاء إلى المسجد في البلدة الواقعة على بعد 30 كيلومترا شمالي تورنتو، يوم الخميس ومزق على ما يبدو أحد المصاحف وصرخ في المصلين. ولم يذكر بيان الشرطة الذي صدر اليوم الأحد مسألة تمزيق المصحف.

وقالت الشرطة إنها اتهمت المشتبه به بالتهديد والاعتداء بسلاح والقيادة الخطرة وإن من المقرر أن يمثل أمام محكمة العدل العليا في أونتاريو في نيوماركت يوم الثلاثاء.

    المصدر :
  • رويترز

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