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الشرطة الأرمنية تستعيد السيطرة على مقري الحكومة والبرلمان في يريفان

منذ 6 ثواني
الشرطة الأرمينية

الشرطة الأرمينية

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وافق رئيس الحكومة الأرمينية على اتفاق وقف إطلاق النار في كاراباخ بعد إصرار الجيش على ذلك. وأعلنت الشرطة الأرمينية استعادتها الشرطة الأرمينية تستعيد السيطرة على مقري الحكومة والبرلمانن بعد اقتحامهما من قبل متظاهرين.

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف إطلاق النار في قره باغ.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا أنه وقع اتفاقا مع قادة روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب في ناغورني كاراباخ. وقتل في الحرب الدائرة بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ مئات المدنيين والعسكريين من الطرفين، كما نزح كثيرون بسبب المعارك والقصف الذي طاول الأحياء السكنية. والمدنيون في المنطقة هم الأكثر معاناة.

ومنذ نهاية أيلول/ سبتمبر تخوض أرمينيا وأذربيجان حربا في منطقة ناغورني كارباخ. وحسب القانون الدولي فإن المنطقة جزء من أذربيجان، لكن انفصاليين أرمن يسيطرون عليها.

وكلا الطرفين يعلن عن تحقيق نجاحات عسكرية، ويتبادلان الاتهامات بإشعال نيران المواجهة ـ ومهاجمة أحياء سكنية عن قصد. وقد أخفقت جولتان لوقف النار توسطت فيهما روسيا. وحتى وقف ثالث لإطلاق النار اتُفق عليه في واشنطن تم خرقه.

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