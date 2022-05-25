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الشرطة الألبانية تعتقل 60 مشجعاً قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

25 - مايو - 2022
عناصر من الشرطة الالبانية

عناصر من الشرطة الالبانية

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قالت الشرطة الألبانية إن عشرة ضباط أصيبوا أثناء محاولتهم منع اشتباكات بين مشجعي فريقي فينوورد وروما قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم اليوم الأربعاء في تيرانا.

وأوضحت في بيان “نتيجة للعنف من مشجعي الفريقين، أصيب 10 ضباط ولحقت أضرار بسيارة للشرطة”.

وأضافت أن مشجعين هاجموا الشرطة بالزجاجات والعصي والحجارة وأشياء أخرى.

وتابعت “اعتقلت الشرطة 60 شخصا من مشجعي الفريقين، 48 إيطاليا و12 هولنديا، واقتادتهم إلى مركز للشرطة”.

ونهائي دوري المؤتمر الأوروبي من بين أكبر الأحداث الرياضية التي استضافتها ألبانيا على الإطلاق، حيث أعلنت السلطات اليوم الأربعاء عطلة عامة وأغلقت الطرق الرئيسية في العاصمة.

ونظرا لأن الملعب الذي سيستضيف النهائي يسع 21690 متفرجا فقط، فمن المتوقع أن يشاهد الآلاف من مشجعي الفريقين الهولندي والإيطالي المباراة في منطقتين مختلفتين للمشجعين.

وقالت الشرطة إنها اتخذت إجراءات لمنع اندلاع أعمال عنف يوم المباراة.

    المصدر :
  • رويترز

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