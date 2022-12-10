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الشرطة الألمانية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن في دريسدن واعتقال المسلح

منذ 26 دقيقة
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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أعلنت الشرطة الألمانية انتهاء واقعة احتجاز رهائن في وسط مدينة دريسدن وإلقاء القبض على الجاني، بعد مقتل امرأة في عملية الاحتجاز.

وشنت الشرطة الألمانية منذ صباح اليوم السبت 10/12/2022 عملية وسط دريسدن في عميلة “اشتباه باحتجاز رهائن” وفق ما أعلنت الشرطة المحلية في بيان لها.

وذكرت وسائل إعلام -من بينها صحيفة “بيلد”- أن مسلحا بمسدس لجأ إلى مركز التسوق “ألتماركت – غالاري” التجاري، بعد أن فتح النار في مبنى محطة إذاعية بالمدينة الواقعة في ساكسونيا.

وأضافت “بيلد” أن مطلق النار البالغ 40 عاما قتل امرأة قبل أن يلجأ إلى المركز التجاري، من دون تحديد مكان القتيلة.

وقال البيان: إن “شرطة دريسدن تنفذ عملية وسط المدينة، والوضع يتعلق باشتباه في احتجاز رهائن”، موضحة أن المركز التجاري وسوق عيد الميلاد القريبين “مغلقان”.

وكشفت الشرطة عن أنها كانت على تواصل مع محتجز الرهائن في مدينة دريسدن، كما أوضحت أنها عثرت على جثة امرأة في مبنى سكني بمنطقة بروهيلز التي تشهد الاحتجاز.
وأعلنت الشرطة تقييد حركة المرور في وسط المدينة، وهذا أثر على حركة النقل العام.

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