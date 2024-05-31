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الشرطة الألمانية تطلق النار على "مسلح" في مظاهرات لليمين المتطرف

منذ ساعة واحدة
الشرطة الألمانية

الشرطة الألمانية

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قالت الشرطة الألمانية إنها أطلقت النار وأصابت رجلا كان يحمل سكينا واعتدى على متظاهرين في مظاهرة لأنصار اليمين المتطرف في مدينة مانهايم الواقعة جنوب غرب البلاد اليوم الجمعة.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا ملتحيا يعتدي على الناس بسكين في ساحة ماركتبلاتز وسط المدينة.

وطعن منفذ الهجوم شخصا في رجله وجرح شرطيا في رقبته عندما حاول التدخل لكن شرطيا آخر اطلق النار عليه.

وقالت شرطة مدينة مانهايم في بيان “أطلقنا سلاحا ناريا على منفذ الهجوم”.

ولم تصدر معلومات حول هوية المهاجم أو دوافعه، وقالت الشرطة إنها لا تستطيع بعد تقديم تفاصيل حول الإصابات التي وقعت بين المتظاهرين في الساحة.

    المصدر :
  • رويترز

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