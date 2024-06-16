الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم بفأس خلال عرض كروي
منذ 52 دقيقة
آخر تحديث:
16 - يونيو - 2024 2:58 مساءً
الشرطة الألمانية - رويترز
ذكرت الشرطة في ألمانيا، التي تستضيف حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ اليوم الأحد.
وأضاف المنشور أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
هامبورغ، ألمانيا – 16 يونيو 2024 شوهدت زجاجة محطمة محاطة برذاذ الطلاء في منطقة مطوقة في Silbersackstrasse بعد أن أطلق ضباط الشرطة النار على مهاجم في سانت باولي منطقة هامبورغ، ألمانيا. رويترز