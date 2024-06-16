الأحد 10 ذو الحجة 1445 ﻫ - 16 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة الألمانية تطلق النار على مهاجم بفأس خلال عرض كروي

منذ 52 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يونيو - 2024 2:58 مساءً
الشرطة الألمانية - رويترز

الشرطة الألمانية - رويترز

A A A
طباعة المقال

ذكرت الشرطة في ألمانيا، التي تستضيف حاليا بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم، على منصة التواصل الاجتماعي إكس أن أفرادها أطلقوا النار على مهاجم هددهم بفأس وعبوة حارقة على هامش عرض للمشجعين في منطقة سانت باولي بوسط هامبورغ اليوم الأحد.

وأضاف المنشور أن عملية كبيرة للشرطة تجري الآن وأن المهاجم يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

هامبورغ، ألمانيا - 16 يونيو 2024 شوهدت زجاجة محطمة محاطة برذاذ الطلاء في منطقة مطوقة في Silbersackstrasse بعد أن أطلق ضباط الشرطة النار على مهاجم في سانت باولي منطقة هامبورغ، ألمانيا. رويترز

هامبورغ، ألمانيا – 16 يونيو 2024 شوهدت زجاجة محطمة محاطة برذاذ الطلاء في منطقة مطوقة في Silbersackstrasse بعد أن أطلق ضباط الشرطة النار على مهاجم في سانت باولي منطقة هامبورغ، ألمانيا. رويترز

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش الروسي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
موسكو تعلن السيطرة على قرية في زابوريجيا الأوكرانية
مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، قمة السلام في أوكرانيا بسويسرا - رويترز
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
واشنطن: شروط بوتين للسلام تعرض كييف للخطر
ترامب مع ابنه بارون
ترامب يكشف عن سبب غير متوقع لرفضه التصوير مع ابنه

الأكثر قراءة

جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم واسع على لبنان.. وهذا ما ينتظره!
تقرير اسرائيلي يكشف.. كيف ستكون تفاصيل الحرب الاسرائيلية على لبنان؟
عنصر من حزب الله
صور.. تعرف على الأسلحة النوعية التي أدخلها حزب الله في الحرب ضد إسرائيل