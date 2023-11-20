الشرطة الألمانية تعتقل شابا للاشتباه في معاداته للسامية

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين، أن الشرطة الألمانية اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 18 عاما للاشتباه في تخطيطه لأعمال عنف تمثل تهديدا للدولة بعد أن توعد بقتل أشخاص في منشورات عبر الإنترنت ونشر محتوى يمينيا متطرفا ومعاديا للسامية.

وذكر مكتب التحقيق الجنائي ومكتب المدعي العام في فرانكفورت في بيان أن الشرطة في ولاية هيسه غرب البلاد فتشت شقة المشتبه به يوم الأربعاء الماضي وصادرت أجهزة كمبيوتر وأسلحة وذخيرة.

وورد في البيان أن المشتبه به دأب على كتابة منشورات عبر الإنترنت يهدد فيها بقتل أشخاص لأسباب سياسية. وأفادت سلطات ولاية هيسه بأن عدة أشهر من التحقيقات كشفت أن المشتبه به “مؤيد للعنف ومعاد للسامية ويميني المتطرف”.

وترفع ألمانيا مستوى التأهب لرصد أي إشارة إلى عنف معاد للسامية في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) من غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على إسرائيل.

ومنذ وقوع ذلك الهجوم الذي أعقبته إسرائيل بفرض حصار مدمر وإطلاق عملية اجتياح بري في غزة، تشهد ألمانيا سلسلة من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في غزة، وسُمعت في بعض تلك المظاهرات هتافات معادية للسامية ولإسرائيل.

وتؤوي ألمانيا بعضا من أكبر الجاليات اليهودية والفلسطينية في أوروبا ويشدد الزعماء السياسيون الألمان على أن المحرقة النازية (الهولوكوست) تعني أن الألمان مسؤولون على وجه التحديد عن حماية أرواح اليهود.