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الشرطة الألمانية توقف رجلين بتهمة قتل اثنين من عناصرها

31 - يناير - 2022
عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

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ألقت السلطات الألمانية القبض على رجلين متهمين بقضية قتل رجلي شرطة مرور في منطقة سارلاند جنوب غربي البلاد.

وأعلنت الشرطة أن المشتبه به الأول الذي تم توقيفه يبلغ 38 عاما من العمر، حيث جاء تحديد هويته بعد ساعات من مقتل شرطيين صباح الاثنين في منطقة راينلاند بالاتينات غرب البلاد.

وقبضت عليه قوات التدخل الخاصة في سولتسباخ في منطقة سارلاند.

وبعد وقت قصير، قبض على مشتبه به آخر يبلغ 32 عاما من العمر بدون مقاومة.

وأطلقت عملية بحث واسعة النطاق بعد إطلاق النار على الشرطيين، من دون تحديد الدافع بعد وراء ذلك.

والشرطيان هما رجل يبلغ 29 عاما وشابة تبلغ 24 عاما، قتلا على طريق ريفي قرب كوسيل، وهي بلدة قريبة من كايسيرسلاوترن، في ولاية راينلاند بالاتينات الإقليمية المجاورة لسارلاند.

وقد أثارت هذه الجريمة صدمة في ألمانيا حيث نادرا ما يقتل الشرطة واعتبرت وزيرة الداخلية نانسي فيزر ما حصل “عملية إعدام”.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “بيلد” اليومية، أطلق صيادون النار على الشرطيين في الرأس.

وكان العنصران قد أرسلا رسالة لاسلكية قبل وقوع المأساة بقليل، تشير إلى أنهما أوقفا سيارة مشبوهة تحمل طريدة نافقة في صندوق سيارتهما.

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