الشرطة الألمانية: لا دليل على وقوف دولة أجنبية وراء تخريب السكك الحديدية

قالت الشرطة الألمانية إنها لم تستبعد الدوافع السياسية وراء ما يُشتبه في أنه تخريب لخطوط الاتصالات بشبكة السكك الحديدية أمس السبت، لكن ليس هناك ما يشير إلى تورط دولة أجنبية أو إرهاب.

وقال متحدث باسم مكتب الشرطة الجنائية في برلين (الأحد 9-10-2022) إن الشرطة لا تزال تحقق في تخريب خطوط الاتصالات اللاسلكية في برلين وهيرن في ولاية شمال الراين – وستفاليا، مما عطل حركة السكك الحديدية بالكامل في شمال ألمانيا لنحو ثلاث ساعات أمس السبت.

وسلمت الشرطة الاتحادية الألمانية القضية إلى مكتبي الشرطة الجنائية في برلين وشمال الراين – وستفاليا.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها هجمات، غالبا ما تكون مرتبطة بمتطرفين يساريين، على نظام الاتصالات التابع لشركة تشغيل السكك الحديدية الحكومية (دويتشه بان)، على الرغم من أنه يعد أكبر هجوم في السنوات القليلة الماضية.

وتصاعدت المخاوف من هجمات تستهدف البنية التحتية المهمة في ألمانيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا والهجمات على خطي أنابيب نورد ستريم.