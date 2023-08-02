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الشرطة الأمريكية: بلاغ إطلاق النار عند مبنى الكونغرس الأمريكي "كاذب"

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2023 1:17 صباحًا
الكونغرس الأمريكي

الكونغرس الأمريكي

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قال المتحدث باسم إدارة شرطة واشنطن هيو كارو إن الشرطة لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب بعد تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونغرس (الأربعاء 2-8-2023)، مشيرا أن البلاغ كان كاذبا على ما يبدو.

وأضاف كارو “تلقينا بلاغا عن شخص يطلق النار. يبدو أنه بلاغ كاذب لم تقع إصابات ولم نعثر على مطلق النار”.

وفي وقت سابق، حثت شرطة الكونجرس الأمريكي الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.

وقالت الشرطة في بيان عبر مواقع التواصل الاجتماعي “على كل شخص في مباني مجلس الشيوخ الاحتماء بالداخل في مكانه لورود بلاغ عن شخص يطلق النار. ونشير لعدم وجود أي تقارير مؤكدة عن إطلاق الرصاص”.

    المصدر :
  • رويترز

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