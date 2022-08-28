الشرطة الأمريكية تبحث عن مطلق نار عشوائي و "مميت" في ديترويت

تلاحق الشرطة الأمريكية في ديترويت، مطلق نار بشكل عشوائي ومميت، أدى لمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع، خلال فترة تقارب ساعتين ونصف الساعة صباح (الأحد 28-8-2022)

كانت الشرطة تبحث عن مشتبه به بعد ظهر الأحد بمساعدة مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات.

وحذر رئيس شرطة ديترويت، جيمس وايت، السكان وطالبهم بتوخي الحذر والاتصال برقم 911 إذا كانوا يعرفون هوية أو مكان وجود المشتبه به.

قال وايت: ”ما نريد أن نفعله اليوم هو إبعاده عن الشارع”. وأضاف أن الشرطة تتبعت جميع عمليات إطلاق النار الأربع إلى سلاح ناري واحد وتعتقد أن هناك مطلق نار واحد.

وقال إن المحققين لا يعتقدون أن هناك أي صلة بين الضحايا، مشيرا إلى أن شخصا كان يسير مع كلبا وآخر ينتظر حافلة عندما أطلق عليهما الرصاص.

وأضاف أن الشرطة اكتشفت امرأة في الأربعينيات من عمرها أصيبت بالرصاص عدة مرات حوالي الساعة 4:45 صباح يوم الأحد.

كما قال وايت إنه بينما كان الضباط يحققون في إطلاق النار القاتل، أفاد أحد الشهود أن رجلا يبلغ من العمر 28 عاما أصيب عدة مرات في مكان قريب.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على ضحية ثالثة، وهي امرأة في الأربعينيات من عمرها، في المنطقة حوالي الساعة 6:50 صباحا، وتوفيت بعد إطلاق النار عليها عدة مرات.

حوالي الساعة 7:10 صباحا، ذكر رجل مسن أنه رأى رجلا يحدق في المركبات.

قالت الشرطة إنه عندما طلب الرجل المسن من الشخص أن يبتعد عن السيارات، أطلق المسلح النار على الرجل المسن الذي أصيب برصاصة ونجا.