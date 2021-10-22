السبت 16 ربيع الأول 1443 ﻫ - 23 أكتوبر 2021 |
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الشرطة الأمريكية ترفع الطوق الأمني الذي فرضته أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة

شعار الأمم المتحدة

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رفعت الشرطة الأمريكية الطوق الأمني الذي فرضته مساء الجمعة على موقع أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بعد بلاغ عن طرد مشبوه تبين أنه لا يمثل خطرا.

وقال عنصر في الشرطة حسب وكالة “تاس” إن “الوضع على ما يرام في المنطقة”، فيما أوضح المتحدث باسم الأمانة العامة للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك، أن الحادث لا علاقة له بالمنظمة العالمية.

ومنعت الشرطة في وقت سابق حركة السير بين الشارعين الـ45 والـ46 أمام مقر الأمم المتحدة إثر بلاغ عن طرد مشبوه وضع بالقرب من ممثلية تركيا لدى الأمم المتحدة.

وفحصت الشرطة الطرد وتبين أنه يحتوي على عطور وباقة من الورود، حسب وكالة “نوفوستي”.

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