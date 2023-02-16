الشرطة الأمريكية تكشف تفاصيل مثيرة عن إطلاق النار قبل يومين في ميشيغان

قالت الشرطة الأمريكية (الخميس 16-2-2023) إن المسلح الذي قتل ثلاثة طلاب في جامعة ولاية ميشيغان وأصاب خمسة كان يحمل معه مفكرة تتضمن كل الأماكن التي ربما يكون قد تعرض فيها للإهانة والاستخفاف بما يشير إلى دافع محتمل وراء الهجوم.

وشددت السلطات خلال إفادة ناقشوا فيها ما وجدوه مع المسلح على أن ما دفع أنتوني دواين مكراي لفتح النار في الجامعة ليل يوم الاثنين لم يتضح بعد. وانتحر المسلح بعد ذلك بساعات بعد أن تمكنت الشرطة من رصده.

وليس لمكراي (43 عاما) صلة معروفة بالجامعة التي تقع في إيست لانسينج على بعد 145 كيلومترا تقريبا إلى الشمال الغربي من ديترويت. وقالت السلطات إنها تحاول معرفة ما إذا كان للمرض العقلي دور فيما فعله.

وقالت السلطات إن مكراي دخل بيركي هول، وهو مبنى أكاديمي في الحرم الشمالي للجامعة، مساء يوم الاثنين وبدأ إطلاق النيران. ثم فر إلى مبنى آخر قريب وفتح النار هناك قبل وصول الشرطة. وعثرت الشرطة على جثته على بعد نحو 6.5 كيلومتر من الحرم الجامعي في الساعة 11:35 مساء بالتوقيت المحلي بعد نحو ثلاث ساعات من البلاغ الأول عن وقوع إطلاق نار.

وقتل المسلح طالبا وطالبتين أعمارهم بين 19 و20 عاما. وقالت الشرطة اليوم الخميس إن الطلاب الخمسة الذين أصيبوا في إطلاق النار في جامعة ولاية ميشيجان يتحسنون لكنهم ما زالوا في حالة حرجة حتى صباح اليوم.