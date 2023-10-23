الشرطة الأميركية إثر مقتل رئيسة كنيس يهودي: "لا أدلة على معاداة السامية"

أعلنت شرطة مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان الأميركية، والتي تتولى التحقيق في جريمة قتل رئيسة كنيس يهودي طعنًا، أنها لم تتوصل إلى أي أدلة تفيد بأن الدافع وراء الجريمة هو معاداة السامية.

وقال قائد شرطة ديترويت جيمس وايت في بيان مقتضب، إن محققيه يجرون مقابلات مع “أفراد لديهم معلومات قد تعزز التحقيق” في الجريمة التي أودت بحياة سامانثا وول السبت، من دون أن يعطي مزيدًا من التفاصيل.

ولفت وايت إلى أنه “لم تظهر أي أدلة تشير إلى أن الدافع وراء هذه الجريمة هو معاداة السامية”.

وأشار إلى أن مكتب التحقيقات الفدرالي يساعد شرطة ديترويت، داعيًا إلى التحلي بالصبر بينما تتم متابعة التحقيقات.

وأكد وايت أن “كل ما يمكن القيام به للوصول إلى خاتمة في هذا الأمر تتم الاستعانة به”.