الشرطة الأميركية تعتقل رجلًا طعن 8 أشخاص في لاس فيغاس

أفادت شرطة مدينة لاس فيغاس بأنّ رجلًا طعن 8 أشخاص وقتل اثنين منهم في هجوم غير مبرر، الخميس، في شارع “لاس فيغاس ستريب”، اعتُقل بعد ذلك بوقت قصير.

وقالت إدارة شرطة مدينة لاس فيغاس في مؤتمر صحفي إن الضحايا بينهم سائحون وسكان محليون.

وذكرت السلطات أن المشتبه به في أوائل الثلاثينيات من عمره وليس من المنطقة، استخدم سكينًا كبيرًا ذا نصل طويل وتم احتجازه بعد الهجوم بفترة وجيزة، وقال المسؤولون إنهم يعملون على تأكيد هويته.

وأشارت الشرطة إلى أن الرجل سيحتجز في مركز احتجاز مقاطعة كلارك، لافتةً الى أنه من بين الأشخاص الثمانية الذين تعرضوا للطعن، توفي شخص في مكان الحادث وتوفي آخر في مستشفى قريب.

وأضافت أن ستة ضحايا آخرين نقلوا إلى المستشفى، ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة في حالة مستقرة.

عملية الطعن وقعت قبل الظهر بقليل على رصيف بشارع لاس فيغاس ستريب جنوب لاس فيغاس، وأشارت الشرطة إلى أن دوافع المشتبه به لم تعرف بعد.

ونقلت تقارير إخبارية محلية عن المارة قولهم إن بعض الضحايا ربما كنّ “فتيات استعراض” يلتقطن الصور مع السياح في الشارع.

وقال حاكم ولاية نيفادا، ستيف سيسولاك، في منشور على تويتر، الجمعة، إن الدولة ستوفر الموارد لتعزيز الأمن في الشارع السياحي.