استمع لاذاعتنا

الشرطة الأميركية توقف شخصين أمام مركز اقتراع في ولاية بنسلفانيا

منذ 60 دقيقة
الشرطة الأميركية

الشرطة الأميركية

A A A
طباعة المقال

أوقفت الشرطة الأميركية شخصين أمام مركز اقتراع في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا، إحدى الولايات الحاسمة التي لم تعلن بعد هوية الفائز فيها في إطار الانتخابات الرئاسية.

وبعيد الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، أوقف شخصان أمام مركز المؤتمرات في فيلادلفيا حيث تستمر عملية الفرز، بحسب فيلادلفيا انكوايرر.

وذكرت الصحيفة المحلية أن الرجلين أوقفا بعد معلومات أوردتها أولا شبكة “6 إيه بس سي أكشن نيوز” ليل الخميس عن أن مجموعة مسلحة في طريقها إلى المركز.

ويتواصل فرز الأصوات في أربع ولايات بالغة الأهمية عقب انتخابات الثلاثاء.

وكرر ترامب الذي يتقدم على منافسه بفارق ضئيل في بنسلفانيا، الاتهامات حول تزوير الانتخابات في هذه الولايات المهمة.

والبت بهوية الفائز في الانتخابات الرئاسية الأميركية معلق على نتائج أربع ولايات هي بنسلفانيا وأريزونا وجورجيا ونيفادا.

    المصدر :
  • الحرة

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الاميركي دونالد ترامب
الانتخابات الأميركية
ابنة شقيق ترامب تحذر: يحاول تدبير انقلاب
احتدام الاحتجاجات الأمريكية
الانتخابات الأميركية
مع استمرار فرز الأصوات الانتخابية… احتدام الاحتجاجات الأمريكية
مستشارة ترامب الروحية القسيسة باولا وايت
بالفيديو: مشعوذة ترامب تستعين بـ”ملائكة من افريقيا”… وتسمع صوت النصر!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

بلح
7 فوائد “مذهلة” للبلح ستجعلك تتناوله باستمرار
سعاد حسني
إعلامية كويتية تهز الرأي العام بنشرها وثيقة زواج سعاد حسني من هذا النجم
حوت- تعبيرية
بالفيديو: حوت هائل يبتلع قارباً بمن فيه!!