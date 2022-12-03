الشرطة الإسبانية تكشف مصدر الطرود المفخخة

نقلت صحيفة الموندو، السبت، عن الشرطة الإسبانية قولها إن الطرود الستة المفخخة، التي أُرسلت إلى أهداف رفيعة المستوى في الأيام القليلة الماضية، جاءت من مدينة بلد الوليد بشمال البلاد.

وأُرسلت الطرود لشخصيات وجهات مثل رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والسفارة الأوكرانية في مدريد ومكاتب حكومية وشركة للأقمار الصناعية تابعة للاتحاد الأوروبي والسفارة الأمريكية، في الفترة ما بين 24 نوفمبر تشرين الثاني والثاني من ديسمبر كانون الأول.

وتم إبطال مفعول معظمها، لكن موظفا في السفارة الأوكرانية أصيب بجروح طفيفة عندما انفجر أحد الطرود.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنها لا تستطيع التعليق على تقرير الصحيفة.

وأكدت وزارة الداخلية الإسبانية تسلم مكتب رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث يوم 24 نوفمبر تشرين الثاني رسالة تحتوي على عبوة متفجرة “مشابهة” للرسائل التي وصلت للسفارة الأوكرانية ولشركة تصنيع أسلحة إسبانية ولقاعدة جوية، الخميس.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المباني العامة والدبلوماسية في جميع أنحاء البلاد بعد سلسلة الرسائل الملغومة.

وكان وزارة الدفاع الإسبانية قالت في وقت سابق اليوم الخميس إن قوات الأمن عثرت على رسالة يشتبه أنها تحتوي على مواد متفجرة مخبأة في ظرف أرسل بالبريد إلى مركز للأقمار الصناعية تابع للاتحاد الأوروبي يقع في قاعدة جوية في توريجون دي أردوز خارج العاصمة مدريد.