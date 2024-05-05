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الشرطة الإسرائيلية تداهم مكتب الجزيرة بالقدس ونتنياهو يعلق

منذ 57 دقيقة
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أفاد مسؤول إسرائيلي ومصدر بقناة الجزيرة لرويترز أن الشرطة الإسرائيلية داهمت اليوم الأحد غرفة فندقية في القدس تستخدمه القناة القطرية مكتبا لها وذلك في أعقاب صدور قرار حكومي بإغلاق مكتب القناة.

وأظهر مقطع مصور منشور عبر الإنترنت ضباطا بملابس مدنية يفككون معدات تصوير في غرفة فندق.

وقال مصدر الجزيرة إن الفندق يقع في القدس الشرقية.

بدوره رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شكر وزير الاتصالات على دوره في إغلاق مكاتب قناة الجزيرة.

وزعم نتنياهو أن مراسلي الجزيرة مسوا بأمن إسرائيل وحرضوا على الجنود الصهاينة.

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    المصدر :
  • رويترز

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