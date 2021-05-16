الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال مسلحين عبرا الحدود من الأردن

أعلنت شرطة الإحتلال الإسرائيلية، الأحد، اعتقال شخصين مسلحين بالسكاكين، قالت إنهما عبرا الحدود من الأردن.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن المشتبه فيهما عبرا الحدود أثناء الليل، مضيفا أن الأجهزة الأمنية تستجوبهما، بحسب ”رويترز“.

من جانبه، ذكر موقع ”0404“ العبري، أن الشخصين اللذين عبرا الحدود، هما شابان أردنيان اجتازا الحدود أمس السبت بهدف الوصول إلى القدس.

وأوضح الموقع أن ”الشرطة الإسرائيلية تلقت بلاغا بوجود شخصين مشتبه فيهما في طريق يربط بين مستوطنة غلبوع ومدينة بيت شان-بيسان المحاذية للأغوار الشمالية الأردنية، وذلك بعد اجتيازهما الحدود بين الأردن وإسرائيل، فقامت محطة الشرطة في بيسان بإلقاء القبض عليهما“.

وأضاف الموقع، أنه ”بعد تفتيش الشابين عثر بحوزتهما على أدوات حادة، وتم تحويلهما لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) للتحقيق معهما“.

ونشر الموقع صورة للشابين وللسكينين اللتين كانتا بحوزتهما، بحسب تأكيده.

في المقابل، قالت وزارة الخارجية الأردنية إنها ”تتابع موضوع اعتقال مواطنين أردنيين في إسرائيل“، مشيرة إلى أن ”السفارة الأردنية في تل أبيب على تواصل مع السلطات الإسرائيلية للعمل على الإفراج عنهما“.

وكان آلاف الأردنيين تظاهروا قرب الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في منطقة الكرامة بالأغوار الجنوبية، يومي الجمعة والسبت على التوالي، تعبيرا عن التضامن مع الفلسطينيين في غزة والقدس في ظل التصعيد العسكري والانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وحاول عدد من المتظاهرين الأردنيين عبور الحدود، لكن القوات الأردنية منعتهم.