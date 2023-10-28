السبت 13 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 28 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة الإسرائيلية: لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات

منذ ساعة واحدة
الشرطة الإسرائيلية- أرشيفية

الشرطة الإسرائيلية- أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات مساء اليوم السبت بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. بحسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي، أنها “لا تسمح بالتظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية أثناء الحروب”، محذرة الإسرائيليين من أن قواتها ستتحرك لتفريق أي تظاهرة من هذا القبيل.

وتأتي هذه التظاهرة احتجاجا على الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” في الـ 7 من أكتوبر الجاري، وقابلتها إسرائيل بعملية “السيوف الحديدية”، حيث يحمل غالبية الإسرائيليين نتنياهو وحكومتة على هذا الفشل ويطالبونه بالاستقالة.

    المزيد من أخبار العالم

    آثار الدمار في كنيسة القديس برفيريوس في قطاع غزة
    ارتفاع حصيلة الضحايا في غزة.. والغارات دمرت كلياً مئات المباني
    بنيامين نتنياهو
    طوفان الأقصى
    مستقبل مجهول.. الحرب تحدد مصير نتنياهو السياسي
    حركة حماس
    "حماس": نحاول تحديد مكان وجود 8 رهائن تمهيداً للإفراج عنهم

    الأكثر قراءة

    الجمعية العامة للأمم المتحدة
    دولة عربية امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة.. ما السبب؟
    عناصر من كتائب عز الدين القسام التابعة لحركة حماس
    طوفان الأقصى
    بعد توغل بري إسرائيلي.. حماس تتوعد باستخدام "القوة الكاملة"
    قوات الاحتلال الإسرائيلي
    وسط تكتّم شديد.. هجوم يستهدف أكبر قاعدة خارجيّة للقوات الإسرائيليّة في إريتريا