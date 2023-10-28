الشرطة الإسرائيلية: لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها لن تسمح بتنظيم أي احتجاجات مساء اليوم السبت بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية. بحسب “روسيا اليوم”.

وأوضحت الشرطة في بيان رسمي، أنها “لا تسمح بالتظاهرات حول القضايا السياسية أو الأمنية أثناء الحروب”، محذرة الإسرائيليين من أن قواتها ستتحرك لتفريق أي تظاهرة من هذا القبيل.

وتأتي هذه التظاهرة احتجاجا على الفشل الأمني والاستخباراتي الإسرائيلي في أعقاب عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة “حماس” في الـ 7 من أكتوبر الجاري، وقابلتها إسرائيل بعملية “السيوف الحديدية”، حيث يحمل غالبية الإسرائيليين نتنياهو وحكومتة على هذا الفشل ويطالبونه بالاستقالة.