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الشرطة الإسرائيلية: مقتل فلسطينيَّين اثنين في الضفة الغربية

7 - مايو - 2021
الشرطة الاسرائيلية

الشرطة الاسرائيلية

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أعلنت الشرطة الإسرائيلية الجمعة مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث بجروح خطرة بذريعة محاولة هجوم بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث باسم الشرطة في بيان “وصل قبل وقت قصير ثلاثة مهاجمين نحو بوابة قاعدة لحرس الحدود سالم شمال مدينة جنين، وقاموا بإطلاق النار نحو بوابة القاعدة بأسلحة من نوع كارلو”.

وأضاف المتحدث “رد أفراد شرطة الحدود وجنود من الجيش الإسرائيلي في رد حازم واحترافي بإطلاق النار”، لافتا إلى مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة الثالث بجروح خطرة.

وأوردت الشرطة أن “المهاجم الثالث تلقى الإسعافات الأولية على الفور” ونُقل “في حالة حرجة” إلى مستشفى إسرائيلي، ولم تعرف على الفور هوية الفلسطينيين، وذلك بحسب “فرانس برس”.

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