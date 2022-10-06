الشرطة الإندونيسية توجه اتهامات إلى 6 أشخاص في كارثة الاستاد

قال قائد الشرطة الإندونيسية (الخميس 6-10-2022) إن ستة أشخاص يواجهون اتهامات جنائية بعد حادث التدافع في مباراة لكرة القدم مطلع الأسبوع تسبب في مقتل 131 شخصا على الأقل.

وأبلغ ليستيو سيجيت برابو مؤتمرا صحفيا بأن منظمي المباراة وعناصر للشرطة كانوا ضمن الأشخاص الذين خضعوا لتحقيقات وربما توجه اتهامات إلى آخرين.

وتوفّي 131 شخصًا على الأقل من بينهم 17 طفلًا، وأصيب أكثر من 320 آخرين بعد استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لمواجهة شغب في مباراة في الدوري المحلي في مالانج.

وأمر رئيس إندونيسيا “جوكو ويدودو” رابطة الدوري الممتاز بإيقاف المباريات، لحين اكتمال التحقيق في واحدة من أكبر كوارث ملاعب كرة القدم.

في سياق ذي صلة، اعتذر نادي أريما الإندونيسي لضحايا التدافع المميت، وقال رئيس النادي “جيلانج ويديا برامانا” إنه مستعد لتحمّل المسؤولية الكاملة عن الأحداث.

وكانت الشرطة قد ذكرت أنّ مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب، وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبّب في التدافع وحالات اختناق.