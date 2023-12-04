الشرطة الإيطالية: اعتقال شخصين بتهمة نشر "دعاية إرهابية" عبر الإنترنت

أعلنت الشرطة في مدينة بريشيا في شمال إيطاليا اليوم الإثنين، أنها ألقت القبض على شخصين لنشرهما ما وصفته بـ “دعاية إرهابية” عبر الإنترنت مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وتنظيمي “داعش” و”القاعدة”.

وأضافت في بيان أن المشتبه بهما مواطن باكستاني ومواطن إيطالي من أصل باكستاني. وأردفت أنه تم اعتقالهما بعد تحقيق بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2022.

وقال وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي أمس الأحد، إنّ إيطاليا ما زالت في حالة تأهب تحسبًا لهجمات إرهابية محتملة في أعقاب الهجوم الذي وقع مطلع الأسبوع في باريس، وأسفر عن مقتل سائح ألماني وإصابة اثنين آخرين.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن الوزير قوله: “لدينا ثقة في أنظمتنا الوقائية التقليدية، لكن الحذر يجب أن يظل عاليًا”.