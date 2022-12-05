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الشرطة الاسبانية تعثر على ثلاثة "طرود دموية" مرسلة إلى بعثات أوكرانية

منذ 30 ثانية
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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قالت مصادر بالشرطة مقربة من التحقيقات إن الشرطة الإسبانية اعترضت ثلاثة طرود أخرى تحتوي على عيون حيوانات مرسلة إلى سفارة أوكرانيا في مدريد وقنصليتيها في برشلونة وملقة الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، قالت أوكرانيا إن سلسلة من “الطرود الدموية” أُرسلت إلى بعثاتها في أنحاء أوروبا، بعد وقت وجيز من انفجار طرد ملغوم في سفارة أوكرانيا في إسبانيا، بينما أبطلت الشرطة مفعول طرود أخرى أرسل أحدها إلى رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث.

وقالت المصادر إن أفراد أمن خدمة البريد اكتشفوا الطرود الجديدة خلال عملية فحص صباح اليوم الاثنين 5\12\2022 وأبلغوا الشرطة، وأضافت أن الضباط لم يجدوا أي مواد متفجرة أو قابلة للاشتعال داخل الطرود.

وتلقت السفارة الأوكرانية في مدريد بالفعل طردا يحتوي على أعين حيوانات الجمعة، قالت وزارة الداخلية إنه يحمل طابع بريد أجنبيا.

وأكد أوليج نيكولينكو المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية اعتراض الطرود الجديدة الاثنين، وقال إن هناك 21 حالة معروفة الآن أُرسلت فيها مثل هذه التهديدات إلى بعثات دبلوماسية في 12 دولة.

    المصدر :
  • رويترز

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