الجمعة 10 شوال 1445 ﻫ - 19 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة الباكستانية تحبط هجوما انتحاريا في كراتشي وتنقذ يابانيين

منذ 3 ساعات
الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية

A A A
طباعة المقال

صرح متحدث باسم الشرطة الباكستانية أن خمسة مواطنين يابانيين نجوا من هجوم انتحاري على سيارتهم اليوم الجمعة، بينما قتلت الشرطة في مدينة كراتشي بالرصاص مسلحا كان يرافق الانتحاري، لكن اثنين من المارة كانا من بين ثلاثة أصيبوا.

وشن متشددون إسلاميون يسعون للإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكم قائم على تفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية بعضا من أكثر الهجمات دموية في باكستان خلال السنوات القليلة الماضية. وتستهدف بعض الجماعات الانفصالية الأجانب ومن بينهم صينيون.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم النادر الذي استهدف مواطنين يابانيين والذين ذكرت السلطات الباكستانية أنهم مهندسون يعملون في إدارة منطقة تجهيز الصادرات في المدينة الساحلية.

وقال المتحدث أبرار حسين بالوش إن اليابانيين نقلوا إلى مكان آمن في حماية الشرطة، لكن اثنين من المارة وحارسا كان يرافق الزوار أصيبوا.

وأضاف بالوش أن “وحدة الشرطة المتنقلة، التي كانت في مكان قريب، ردت على المهاجمين بسرعة كما رد حراس أمن الضيوف الأجانب على الفور”.

وفي طوكيو قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي إنه تم تأكيد إصابة مواطن ياباني، مضيفا أن الحكومة تدرس التفاصيل وأنها أبلغت بقية المواطنين في باكستان بالمخاطر.

وقال رجا عمر خطاب، مسؤول مكافحة الإرهاب الباكستاني، للصحفيين، إن أحد المهاجمين اللذين كانا يستقلان دراجتين ناريتين فجر متفجرات مربوطة بجسده بمجرد تباطؤ السيارة، لكنه فشل في إصابة هدفه وهو ما دفع الآخر إلى البدء في إطلاق النار على السيارة.

وأضاف “أطلق نحو 15 أو 16 رصاصة”، وتابع أن حراس الأمن الخاص المرافقين للأجانب ودورية شرطة قريبة ردوا بإطلاق النار وقتلوه.

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالهجوم، وقال إن تحرك الشرطة في الوقت المناسب كان حاسما في إنقاذ الأرواح.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الصراع الإيراني الإسرائيلي
هل يُعتبر الهجوم على أصفهان ردا إسرائيلياً؟
علما إيران وإسرائيل
بعد الرد الإسرائيلي على إيران.. دعوات دولية لـ"ضبط النفس"
مجموعة الدول السبع
وزراء خارجية مجموعة السبع: نعمل لمنع التصعيد بين إيران وإسرائيل

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. كأفلام السينما مطاردة بالسلاح على طريق المطار
غارات إسرائيلية على غزة
رويترز تكشف عن كارثة بغزة.. ضربة إسرائيلية واحدة تقضي على 5000 من أجنة أطفال الأنابيب
الصراع الإيراني الإسرائيلي
إسرائيل تبلغ واشنطن بتأجيل الرد على إيران.. ومصادر تكشف