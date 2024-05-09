الشرطة الباكستانية: مقتل 7 عمال بالرصاص بالقرب من ميناء جوادر

قالت الشرطة الباكستانية إن مسلحين قتلوا سبعة عمال بالرصاص بالقرب من ميناء جوادر بجنوب غرب باكستان في وقت مبكر من اليوم الخميس 9\5\2024.

وقال مسؤول بالشرطة إن المسلحين اقتحموا منزلا على بعد نحو 25 كيلومترا من شرق المدينة الساحلية وأطلقوا النار على العمال وقتلوهم أثناء نومهم.

وتقع المدينة الساحلية في إقليم بلوشستان المضطرب بجنوب غرب البلاد، والواقع على الحدود مع أفغانستان وإيران.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الهجوم.

وسبق أن استهدف مسلحون من الانفصاليين البلوش عمالا من إقليم البنجاب بشرق البلاد في هجوم مماثل لأحدث واقعة إطلاق نار.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان الشهر الماضي مسؤوليته عن مقتل تسعة عمال من إقليم البنجاب بعدما اعترض مسلحون حافلة واختطفوا العمال التسعة ثم أطلقوا النار عليهم من مسافة قريبة.

وتقاتل الجماعة الانفصالية الحكومة منذ فترة طويلة للمطالبة بحصة أكبر في الموارد الطبيعية للإقليم الغني بالمعادن.

ويضم جوادر عددا من المشروعات التي تدعمها بكين في إطار استثمار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني البالغة قيمته 65 مليار دولار ضمن مبادرة الحزام والطريق.