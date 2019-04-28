الشرطة البرازيلية تعتقل “الببغاء المرشد”

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في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طائر ببغاء، خلال عملية مداهمة لوكر لتجارة المخدرات شمال البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن قناة “آر 7” البرازيلية، أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طائر ببغاء، خلال عملية مداهمة لوكر لتجارة المخدرات شمال البلاد.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن قناة “آر 7” البرازيلية، أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

المصدر ترجمات – أبوظبي