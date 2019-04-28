الشرطة البرازيلية تعتقل “الببغاء المرشد”

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طائر ببغاء، خلال عملية مداهمة لوكر لتجارة المخدرات شمال البلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن قناة “آر 7” البرازيلية، أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

المزيد من الأخبار

التحالف يدمر تعزيزات عسكرية للحوثيين في ذمار

ضحايا بإطلاق نار في سان دييغو.. واعتقال المنفذ

في واقعة غريبة ونادرة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طائر ببغاء، خلال عملية مداهمة لوكر لتجارة المخدرات شمال البلاد.
ووفق وسائل إعلام محلية، فقد تم تدريب الببغاء لتنبيه العاملين في الوكر الواقع بولاية بياوي، عند اقتراب قوات الشرطة.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية عن قناة “آر 7” البرازيلية، أن الطائر بدأ بالصراخ عندما شعر بدخول أفراد الشرطة إلى المبنى الذي يقع فيه الوكر.

 

المصدر ترجمات – أبوظبي

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

السودان.. اتفاق مبدئي على مجلس مشترك و”الحصص” معلقة

أخبار العالم

البحرين تستدعي القائم بأعمال سفارة العراق

أخبار العالم

الجزائر.. التحقيق مع مدير الشرطة الأسبق ونجله بشبهة فساد

أخبار العالم

الجيش الليبي يقصف مواقع الميليشيات جنوب طرابلس:فيديو:

أخبار العالم

اليمن.. ضبط مخدرات “مخفية” في طريقها إلى الحوثيين

أخبار العالم

توتر عراقي بحريني.. ومقتدى الصدر مشعل النيران