الشرطة البريطانية تتهم وزيرة النفط النيجيرية السابقة بالرشوة

أعلنت الشرطة البريطانية الثلاثاء أنها وجهت اتهامات لوزيرة النفط النيجيرية السابقة ديزاني أليسون- مادويكي بارتكاب جرائم رشوة، قائلة إنها تشتبه في أنها قبلت رشاوى مقابل منح عقود للنفط والغاز بملايين الجنيهات الإسترلينية.

ونيجيريا أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان وأكبر منتج للنفط ولديها أحد أكثر الأنظمة السياسية فسادا في العالم. وكانت بريطانيا، الدولة الاستعمارية السابقة لنيجيريا، الوجهة المفضلة للحكام النيجيريين الفاسدين الذين يسعون إلى الاستمتاع بثرواتهم.

وشغلت أليسون مادويكي (63 عاما) منصب وزيرة النفط في الفترة من 2010 إلى 2015 في عهد الرئيس السابق جودلاك جوناثان. كما تولت رئاسة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الفترة من 2014 إلى 2015.

وقال آندي كيلي رئيس وحدة مكافحة الفساد الدولية التابعة للوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة “نشتبه في أن ديزاني أليسون-مادويكي أساءت استخدام سلطتها في نيجيريا وقبلت مكافآت مالية مقابل منح عقود بملايين الجنيهات الإسترلينية”.

وأضاف “هذه الاتهامات تعد نقطة تحول في تحقيق دولي شامل ومعقد”.

وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على مادويكي في لندن في أكتوبر\تشرين الأول 2015 بعد أشهر قليلة من ترك منصبها، وكانت أيضا موضع تحقيقات في نيجيريا والولايات المتحدة.

وقد نفت في السابق الاتهامات بالفساد ولكن لم يتسن الاتصال بها الثلاثاء.

وقالت وحدة مكافحة الفساد إن وزيرة النفط النيجيرية السابقة تعيش حاليا في منطقة سانت جون وود الراقية في غرب لندن وستمثل أمام محكمة وستمنستر في الثاني من أكتوبر\تشرين الأول.