الشرطة البريطانية تتهم 46 شخصا في أحداث عنف وشغب

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم السبت، أنها وجهت اتهامات إلى 46 شخصا على خلفية أعمال الشغب والعنف التي وقعت مساء الخميس الماضي أمام نادي أستون فيلا قبل مباراته في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم في مواجهة ليجيا وارسو البولندي والتي أصيب خلالها خمسة من ضباط الشرطة.

وقالت شرطة وست ميدلاندز في بيان “من بين هؤلاء أتهم 43 شخصا بالإخلال بالنظام العام بينما اتهم إثنان بالاعتداء على ضباط الشرطة واتهم مشجع واحد بحيازة سكين.”

وأضاف بيان الشرطة “تتراوح أعمار من وجهت إليهم اتهامات ما بين 21 و63 عاما ويعتقد أن 40 منهم تقريبا من بولندا. عدد قليل يعتقد أنهم يقيمون في المملكة المتحدة.”

وقالت الشرطة إن جميع المتهمين فيما عدا واحد فقط سيمثلون أمام القضاء في وقت لاحق اليوم السبت بعد أن شكلت محكمة خاصة في برمنجهام حيث مقر النادي للنظر في القضية.

وقال أستون فيلا أمس الجمعة إنه قدم شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بشأن تصرفات فريق ليجيا وارسو وسلوك جماهيره.

وبسبب الاشتباكات منعت الشرطة دخول المشجعين القادمين مع الفريق البولندي وتركت مدرج جماهير الفريق الزائر خالية.

واشتكى ليجيا وارسو قائلا إن أستون فيلا منح جمهوره عددا أقل من التذاكر التي تنص عليها لوائح اليويفا لكن الفريق الإنجليزي يقول إنه أبلغ المنافس البولندي بتفاصيل التذاكر قبل مدة طويلة من موعد المباراة.