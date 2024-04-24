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الشرطة البريطانية تعتقل 3 بخصوص غرق مهاجرين في القنال الإنكليزي

منذ دقيقتين
الشرطة البريطانية

الشرطة البريطانية

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قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، إنها ألقت القبض على ثلاثة أشخاص فيما يتعلق بغرق خمسة مهاجرين، بينهم طفلة، في القنال الإنكليزي أمس.

وذكرت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة أنه تم القبض على مواطنين سودانيين اثنين (22 و19 عاما) ومواطن من جنوب السودان (22 عاما) مساء أمس الثلاثاء.

وقُبض عليهم للاشتباه في تسهيلهم الهجرة غير الشرعية ودخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال كريج تورنر نائب مدير التحقيقات في الوكالة إن “هذه الواقعة المأساوية تظهر مجددا التهديد الذي يشكله عبور (القنال الإنجليزي) على الحياة وتبرز أهمية اعتقال العصابات الإجرامية التي تنظم هذه (الرحلات)”.

    المصدر :
  • رويترز

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