الشرطة البريطانية تعلن العثور على 39 جثة بشاحنة في مدينة إيسكس

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن الشرطة، قولها، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

وقال وزير الداخلية البريطاني إن “الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة”.

وأكد أنه بدأ التحقيق في جريمة القتل، بعد العثور على الجثث بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، مضيفا أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من أيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.