الثلاثاء 17 ربيع الأول 1445 ﻫ - 3 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة البريطانية تكشف حقيقة الانفجار المروع في أكسفورد

منذ 20 دقيقة
عنصر من الشرطة البريطانية

عنصر من الشرطة البريطانية

A A A
طباعة المقال

قالت الشرطة البريطانية (الاثنين 2-10-2023) إنها تتصدى لحريق يعتقد أنه نتج عن صاعقة أصابت حاويات غاز بالقرب من مدينة أكسفورد.

وأظهرت مقاطع مصورة منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق كرة نارية ضخمة تضيء السماء في المنطقة.

وجاء في بيان للشرطة نُشر على منصة إكس، تويتر سابقا، “يعتقد أن البرق أصاب حاويات الغاز في الموقع في فترة من سوء الأحوال الجوية هذا المساء، مما تسبب في حريق كبير”.

وأضاف البيان “لا أحد أصيب فيما يعتقد، لكن خدمات الطوارئ ما زالت موجودة في مكان الحادث”.

وأصيب الناس الذين يعيشون في أكسفورد وما حولها بالذهول بعد رؤية ما وصف بأنه “انفجار”.

وشارك أصحاب المنازل وسائقي السيارات مقاطع فيديو للسماء وهي تضاء مساء الاثنين بدءًا من الساعة السابعة مساءً تقريبًا.

وأوضح أحد شهود العيان: “رأيت هذه السماء النابضة الغريبة من نوافذنا باتجاه شمال غرب أكسفورد. أعتقد أنه حريق ناجم عن العاصفة الرعدية التي مرت”.

    المزيد من أخبار العالم

    دوج لارسن
    مصرع السيناتور الأمريكي "دوج لارسن" وعائلته بحادث تحطم طائرة
    معارك مستمرة في إقليم ناغورني كاراباخ
    فريق الامم المتحدة في إقليم كاراباخ: لم نلاحظ أي دمار
    عبد الفتاح السيسي
    الرئيس المصري يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

    الأكثر قراءة

    طقس لبنان
    المنخفض الجوي وصل إلى لبنان.. إليكم ساعات الذروة
    سيارة عالقة نتيجة الأمطار الغزيرة
    أولى ساعات الشتوية.. شاهدوا ماذا حل بأوتوستراد جونيه!
    عروسا الحمدانية
    تفاصيل مفجعة.. عروسا الحمدانية يخرجان عن صمتهما "نحن الأحياء الأموات"