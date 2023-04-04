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الشرطة البلجيكية تداهم مقر حزب الشعب الأوروبي في بروكسل

منذ 49 دقيقة
الشرطة البلجيكية

الشرطة البلجيكية

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داهمت الشرطة البلجيكية ومحققون ألمان الثلاثاء مقر حزب الشعب الأوروبي، المنتمي ليمين الوسط، في إطار تحقيق يُجرى بألمانيا.

قال الحزب، الذي ينتمي له معظم أعضاء البرلمان الأوروبي، في بيان إن ممثلين للسلطتين البلجيكية والألمانية زاروا مقره في بروكسل الثلاثاء.

وذكر البيان أن الزيارة ترتبط بتحقيق في ولاية تورينجن الألمانية، دون تفاصيل.

وأضاف الحزب في بيان “الحزب يتعاون بكل شفافية مع السلطات المعنية ويقدم كل المعلومات والوثائق ذات الصلة”.

وأفاد البيان أنه لا يمكن كشف مزيد من المعلومات إذ أن التحقيق في ألمانيا لا يزال مستمرا.

ولحزب الشعب الأوروبي أحزاب في 27 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي وأخرى خارج الاتحاد بينها دول غرب البلقان والنرويج وسويسرا وأوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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