الشرطة التونسية تداهم المقر الرئيسي لحزب النهضة بالعاصمة

قال مسؤولون من حزب النهضة الإسلامي التونسي لرويترز إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحزب بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحزب راشد الغنوشي.

وقال رياض الشعيبي القيادي بالحزب لرويترز إن الشرطة أظهرت إذنا قضائيا وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه.

اعتقلت الشرطة التونسية اليوم الاثنين زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي في خطوة تمثل تصعيدا لحملة استهدفت بالفعل العديد من المعارضين البارزين للرئيس قيس سعيد.

وداهمت الشرطة منزل الغنوشي مساء يوم الاثنين 18\4\2023 وفتشته قبل أن تقتاده إلى ما وصفه حزب النهضة الإسلامي بأنها “وجهة مجهولة”.

هذا وألقت الشرطة القبض هذا العام على شخصيات سياسية بارزة في تونس تتهم سعيد بالانقلاب بسبب حل البرلمان المنتخب في 2021 والتحرك للحكم بمراسيم قبل إعادة كتابة الدستور.

وقوبلت الاعتقالات السابقة بشبهة التآمر ضد أمن الدولة، بتصريحات عبرت فيها الولايات المتحدة وجماعات حقوقية عن قلقها.

وقال مسؤول أمني كبير لرويترز إن الغنوشي أُحضر للاستجواب وتم تفتيش منزله بناء على أوامر من النيابة العامة عقب “تصريحات تحريضية”، وأضاف المسؤول أنه سيبقى على ذمة التحقيقات لحين اتخاذ النيابة العامة القرار بشأنه.

وواجه الغنوشي بالفعل جولات متكررة من الاستجواب القضائي خلال العام الماضي بشأن اتهامات تتعلق بقضايا مالية لحزب النهضة وشبهات بأنه ساعد إسلاميين في السفر إلى سوريا للجهاد، وهي اتهامات ينفيها هو والحزب.

وعاد الرجل البالغ من العمر 81 عاما من منفاه في لندن بعد ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية.

ووسط تجاذبات سياسية قوية خلال العقد الماضي قاد الغنوشي حزبه للمشاركة في الائتلافات الحاكمة المتعاقبة مع الأحزاب العلمانية وأصبح رئيسا للبرلمان بعد انتخابات 2019.

ومنذ سيطرة سعيد على سلطات واسعة، والتي يقول الرئيس إنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات الأزمة، كان الغنوشي أكبر زعيم حزب سياسي يعارضه.