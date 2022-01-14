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الشرطة التونسية تستخدم الغاز المسيل للدموع والهراوات في تفريق المتظاهرين

14 - يناير - 2022
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استخدمت شرطة تونس العاصمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المحتجين على قرارات الرئيس قيس سعيد، حيث تجمهروا متحدين قرار منع التجمعات الذي أقر لمكافحة انتشار كورونا.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المتظاهرين الذين تجمعوا في شارع محمد الخامس بالعاصمة رددوا شعارات من قبيل “لا حال يدوم، بن علي البارح وقيس اليوم” و”يسقط الانقلاب” و”الشعب يريد عزل الرئيس” و”الشعب يريد اسقاط الانقلاب” و”حريات حريات”.

وأحكمت قوات الأمن المنتشرة بكثافة غلق كامل شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومنعت المحتجين من الوصول إليه وفقا لـ”فرانس برس”.

وقالت الوكالة: “تمكن بعض المحتجين من تجاوز الحواجز وواجهتهم الشرطة بالغاز المسيل للدموع وبالضرب واعتقلت عددا منهم واقترب نحو خمسين شخصا من مبنى وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

والأربعاء أقرت رئاسة الحكومة التونسية حظر التجول ليلا ومنع التجمعات لأسبوعين لمكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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