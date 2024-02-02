الشرطة السويدية.. التحقيق مستمر بشأن العبوة الناسفة قرب السفارة "اﻹسرائيلية"

قالت شرطة الأمن السويدية اليوم الجمعة إن التحقيق بشأن العبوة الناسفة التي عثر عليها خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم 31 يناير كانون الثاني، يجري على اعتبار أنها قد تكون “جريمة إرهابية”.

وقام خبراء المفرقعات في نهاية المطاف بتفجير العبوة ولم تقع إصابات أو أضرار في المبنى. ووصف رئيس الوزراء السويدي الواقعة فيما بعد بأنها “محاولة هجوم”.

وقالت شرطة الأمن، التي تتولى الآن مسؤولية التحقيق “تم تغيير التصنيف الجنائي للجريمة المشتبه فيها إلى جريمة إرهابية نظرا للتهديدات غير القانونية الفادحة ومحاولات التسبب في دمار عام”.

وقالت الشرطة السويدية إنه تم العثور على جسم يعتقد أنه عبوة ناسفة خارج السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم يوم الأربعاء وجرى تدميره من قبل خبراء المفرقعات.

وقالت الشرطة إن موظفي السفارة أبلغوا الشرطة بالعثور على هذا الجسم مما أثار حالة تأهب كبيرة لسلطات إنفاذ القانون.

وقال متحدث باسم الشرطة لقناة (تي.في.4) إنه جرى تفجير العبوة في وقت لاحق بطريقة محكمة.

وكتب السفير الإسرائيلي لدى السويد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لن يخيفنا الإرهاب”.

ورفضت الشرطة الإفصاح عن أي تفاصيل حول طبيعة الجسم أو كيفية وصوله إلى منطقة السفارة، وقالت إنها بدأت تحقيقا.

وذكرت صحيفة افتونبلاديت اليومية نقلا عن مصادر لم تسمها أن من المعتقد أن الجسم كان قنبلة يدوية ألقيت فوق سياج السفارة وسقطت بالقرب من المبنى.

وفرضت السلطات طوقا أمنيا على مسافة حوالي 100 متر من السفارة.