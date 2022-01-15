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الشرطة السويدية تبحث عن طائرة مسيرة حلقت فوق محطة نووية.. أين اختفت؟

15 - يناير - 2022
محطة فورسمارك النووية في السويد

محطة فورسمارك النووية في السويد

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أعلنت السلطات السويدية أنها تبحث عن طائرة مسيرة كبيرة حلق أمس فوق محطة فورسمارك النووية.

وقالت الشرطة السويدية في بيان لها، اليوم السبت، إنها أرسلت دوريات وطائرات هليكوبتر إلى منطقة محطة فورسمارك النووية للبحث عن طائرة مسيرة كبيرة شوهدت تحلق فوق الموقع في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ولكنها لم تتمكن من ضبطها.

ووقع هذا الحادث بعد يوم من بدء الجيش السويدي القيام بدوريات في البلدة الرئيسية في جزيرة جوتلاند المطلة على بحر البلطيق، وسط تصاعد التوتر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا وقيام روسيا بنشر سفينة إنزال في بحر البلطيق في الآونة الأخيرة، وفق رويترز.

وتقع فورسمارك، أكبر منتج للكهرباء في السويد، على ساحل بحر البلطيق الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمالي العاصمة ستوكهولم.

وشاهدت الشرطة الطائرة المسيرة وهي تحلق حول المحطة قبل أن تختفي باتجاه جزيرة جراسو.

وقالت قوة الشرطة في تقرير عن الحادث على موقعها على الإنترنت “تواصل الشرطة محاولة تحديد مكان الطائرة المسيرة حتى باستخدام (طائراتها المسيرة)، ولكن دون جدوى”.

وأضافت أنه “لا يوجد ما يشير إلى إسقاط الطائرة المسيرة أي شيء في المنطقة، أو هبوطها”.

وأشارت الشرطة أيضا إلى تقارير غير مؤكدة عن مشاهدات محتملة لطائرات مسيرة عند محطة رينجهالز النووية على الساحل الغربي للبلاد.

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