الشرطة السويدية تعتقل 5 رجال يشتبه بتآمرهم في تدبير جرائم إرهابية

قال جهاز الأمن بالشرطة السويدية الثلاثاء إنه اعتقل خمسة رجال يشتبه بتآمرهم لارتكاب جرائم إرهابية بعد “دعوات دولية لشن هجمات” انطلقت في أعقاب احتجاج على حرق مصحف في ستوكهولم.

وأثار إحراق ناشط يميني متطرف المصحف في ستوكهولم في يناير\كانون الثاني الغضب في مناطق من العالم الإسلامي وأضر بمساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بعدما أوقفت تركيا المفاوضات.

واعتقل جهاز الأمن الرجال الخمسة خلال مداهمات منسقة في ثلاث مدن صباح اليوم الثلاثاء 4\4\2023، وقال الجهاز إنه يُعتقد أن المشتبه بهم لهم صلات دولية بالإسلاميين المتطرفين الذين يمارسون العنف، ولم يحدد هويتهم.

وقال في بيان “القضية الحالية هي واحدة من عدة قضايا عملت عليها الشرطة بعد الاحتجاجات التي وجهت للسويد فيما يتعلق بحرق المصحف في يناير والذي تمت تغطيتها إعلاميا على نطاق واسع”.

وقالت سوزانا تريهورنينج نائبة قائد إدارة مكافحة الإرهاب في جهاز الأمن إن الدعوات الدولية لشن هجمات أعقبت الاحتجاج.

وفي بيان منفصل، قالت سلطة الادعاء السويدية إن المدعي العام أمامه حتى يوم الجمعة 7\4\2023 للبت في بقاء الرجال الخمسة رهن الاحتجاز.

وترفض الشرطة السويدية منذ ذلك الاحتجاج التصريح بخروج عدة مظاهرات كان من المقرر أن يتم فيها حرق مصاحف، ومع ذلك، قضت محكمة سويدية الثلاثاء بأن دستور البلاد يصون مثل هذه الاحتجاجات.

وقالت تركيا إنها لن تصدق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي طالما تسمح بحرق المصحف.

وجهاز الأمن بالشرطة هو وحدة تركز على تهديدات الأمن القومي والمخابرات المضادة وحماية الأهداف رفيعة المستوى.