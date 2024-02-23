الشرطة السويدية تقدر عدد المتورطين مع العصابات الإجرامية بنحو 62 ألفا

قدرت السويد عدد المتورطين مع العصابات الإجرامية بنحو 62 ألفا.

وقالت الشرطة السويدية اليوم الجمعة إن نحو 62 ألفا ينشطون أو لديهم صلات بالشبكات الإجرامية في البلاد حيث تكافح السلطات منذ سنوات لاحتواء العنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

وزاد عدد حوادث إطلاق النار التي تؤدي لسقوط قتلى بأكثر من ثلاثة أمثال خلال العقد الماضي في الدولة البالغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة. وتشهد حاليا مستويات أعلى بكثير من الدول المجاورة.

وقالت مفوضة الشرطة الوطنية بيترا لوند في مؤتمر صحفي “لقد حددنا 14 ألف شخص نشطين في الشبكات الإجرامية. أما الأشخاص الذين لديهم صلات بهذه الشبكات، نقدر عددهم بما يصل إلى 48 ألفا”.

وذكر وزير العدل جونار سترومر أنه في عام 2022، وقع 62 حادث إطلاق نار في السويد.

وقال في المؤتمر الصحفي “في عام 2023، على الرغم من انخفاض عدد حوادث إطلاق النار المميتة بشكل طفيف، فإن الأرقام الأولية تظهر أن السويد شهدت حوادث إطلاق نار مميتة أكثر بتسعة أمثال مقارنة مع النرويج والدنمرك وفنلندا مجتمعة”.

وأضاف أنه في الوقت نفسه، كان عدد الهجمات بالمتفجرات هو الأعلى على الإطلاق.

وشهد شهر سبتمبر/ أيلول من العام الماضي 11 حادث إطلاق نار، وكان الشهر الأكثر دموية في السويد منذ عام 2019.