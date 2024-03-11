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الشرطة السويسرية: العثور على جثث 5 من المتزلجين الـ6 المفقودين

منذ 9 دقائق
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أعلنت الشرطة السويسرية في بيان اليوم الاثنين إنها عثرت على جثث خمسة متزلجين فُقدوا خلال جولة تزلج بينما لا يزال البحث مستمرا عن متزلج سادس.

وكان المتزلجون، ومن بينهم خمسة أفراد من نفس العائلة، قد فُقدوا بمحيط جبل تيت بلانش يوم السبت على طريق زيرمات-أرولا القريب من جبل ماترهورن الذي يمتد على الحدود بين سويسرا وإيطاليا.

وقالت الشرطة إن الجثث عثر عليها أمس الأحد في قطاع تيت بلانش.

وذكرت الشرطة في وقت سابق أن أعمار المتزلجين تتراوح بين 21 و58 عاما. ولم تكشف عن هوية الأشخاص الذين عثرت على جثثهم.

ويشتهر منتجع زيرمات الجبلي برياضة التزلج ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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