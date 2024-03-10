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الشرطة السويسرية تبحث عن 6 متزلجين مفقودين

منذ 7 دقائق
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تبحث الشرطة في منطقة فاليه بسويسرا اليوم الأحد 10 آذار/مارس الجاري عن ستة أشخاص فقدوا خلال جولة تزلج انطلقت من بلدة زيرمات في جبال الألب.

وقالت الشرطة إن المتزلجين، ومن بينهم خمسة أفراد من نفس العائلة، فُقدوا حول جبل تيت بلانش أمس السبت على طريق زيرمات-أرولا القريب من جبل ماترهورن الذي يمتد على الحدود بين سويسرا وإيطاليا.

وذكرت الشرطة أن “العاصفة التي تشتد جنوبي جبال الألب وخطر حدوث انهيارات جليدية عرقلا وصول طائرات الهليكوبتر وعمال الإنقاذ إلى المنطقة”.

وأضافت الشرطة أن المتزلجين المفقودين تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما.

ويذكر أن زيرمات هو منتجع جبلي يشتهر بالتزلج ويجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

    المصدر :
  • رويترز

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