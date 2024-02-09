الجمعة 28 رجب 1445 ﻫ - 9 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة السويسرية تقتل رجلا احتجز رهائن داخل قطار

منذ 15 دقيقة
A A A
طباعة المقال

قتلت الشرطة السويسرية اليوم الجمعة 9 شباط/فبراير الجاري، رجلا احتجز رهائن داخل قطار، وفق وكالة رويترز.

وقالت الشرطة السويسرية إن طالب لجوء إيرانيا يبلغ من العمر 32 عاما مسلحا بفأس وسكين احتجز 15 رهينة في قطار بين بولم وإيفردون ليه باين لأربع ساعات تقريبا، حتى اقتحمت الشرطة القطار وقتلت الرجل في وقت متأخر من أمس الخميس .

وذكرت الشرطة في فود كانتون في بيان اليوم الجمعة “تم تحرير الرهائن جميعا دون أن يصابوا بأذى…وأصيب محتجز الرهائن بإصابات قاتلة في أثناء التدخل”.

ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل بشأن الدوافع المحتملة لمنفذ العملية.

وتندر حالات احتجاز الرهائن في سويسرا ولكنها تحدث في البنوك والشركات. وفي يناير كانون الثاني 2022، احتُجز موظفو إحدى شركات تصنيع الساعات كرهائن وأجبروا على فتح خزينة تحتوي على معادن ثمينة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية تجري محادثات لاستئناف العمليات بليبيا
فورة سفر في الصين بمناسبة السنة القمرية الجديدة
مؤشر نيكي الياباني
بفعل موجة بيع لجني الأرباح.. نيكي الياباني يتراجع عن ذروة 34 عاما

الأكثر قراءة

طقس لبنان
توقعات الطقس.. الأمطار تعود بدءاً من الجمعة
تشييع قتلى الجيش الإسرائيلي الذين سقطوا في غزة
"الحيوانات المنوية" تفجر خلافاً حاداً بين أرامل الجنود الإسرائيليين وبين آبائهم!
جبران باسيل
باسيل ينتقد "ابن طرابلس" الذي حرّض على تخريب الزيارة الأخيرة.. فمن كان يقصد؟