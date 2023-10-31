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الشرطة الفرنسية تطلق النار على امرأة "ترتدي الحجاب" في مترو باريس

منذ 19 دقيقة
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

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أفادت وسائل إعلام محلية فرنسية بأن الشرطة أطلقت النار على امرأة ترتدي الحجاب في محطة مترو باريس وأصابتها بجروح خطيرة صباح اليوم الثلاثاء بعد أن أبلغ ركاب عن أنها تتصرف بطريقة تنطوي على تهديد.

وقال متحدث باسم الشرطة لرويترز “خوفا على سلامتهم، استخدم رجال الشرطة أسلحتهم”. ولم يحدد المتحدث ما هو سلوك المرأة الذي دفع رجال الشرطة إلى إطلاق النار عليها.

وقالت خدمة الإطفاء التي قدمت الرعاية العاجلة للمرأة إنها أصيبت برصاصة في بطنها. وذكر متحدث باسم فرقة الإطفاء إنها نقلت إلى مستشفى قريب.

وأعلنت الشرطة أنه تم إخلاء محطة المترو.

    المصدر :
  • رويترز

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